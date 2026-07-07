“Me hubiera encantado que fuera campeón, me duele”

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El cantante costarricense Cristian Gómez, conocido artísticamente como “Tapón”, reaccionó a la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026.

“Me hubiera encantado que Cristiano Ronaldo fuera campeón del mundo”, afirmó el artista en sus redes sociales.

No obstante, consideró que el delantero no contó con el respaldo necesario dentro de la selección. “Nunca lo arroparon como en Argentina han arropado a Messi, creyendo 100 % en lo que Messi puede hacer. Con Cristiano no lo hicieron”, manifestó.

Fernández también responsabilizó al cuerpo técnico por la eliminación de Portugal y criticó el estilo de juego del equipo.

“Es lamentable ver un equipo como Portugal con tanto talento jugando al ‘tiquiná’. Tocaban y tocaban, pero nunca llegaban al área”, expresó.

Finalmente, aseguró que le duele la forma en la que terminó el último Mundial de Cristiano Ronaldo. “Me duele mucho que el Bicho ya no vuelva a jugar un Mundial y que no lo haya podido ganar”, concluyó.

Portugal quedó eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final, tras caer 1-0 ante España con un gol de Mikel Merino en el tiempo de reposición.

La derrota puso fin al sueño mundialista de la selección europea y marcó, además, la despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo, luego de que el propio delantero confirmara que esta fue su última participación en el torneo.