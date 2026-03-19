El sospechoso de asesinar a la joven Nadia Peraza reclamó en tribunales que durante el juicio se ha querido dar a entender que es una persona sin sentimientos.

Jeremy Buzano aprovechó la última oportunidad que tenía de dar declaraciones para expresar su queja.

“Me han pintado aquí como alguien que no tiene sentimientos, creo que esto ha estado fuera de lugar, el señor querellante me ha tratado como un monstruo, como alguien que no siente”, dijo.

Marilyn Espinoza pidió que se aplique la pena máxima de cárcel.

Asimismo, afirmó que todo esto le ha afectado de manera emocional, en especial por la separación de su hija, una menor de cinco años que nació fruto de la relación con la víctima.

“Quería recalcar que esto me ha afectado bastante, perdí a mi hija, a mi esposa, esto ha sido muy complicado para mí, y necesitaba decirlo”, agregó.

El imputado conocerá el próximo viernes 20 de marzo la decisión del Tribunal en relación con su caso, cuando se entregue la sentencia por parte de los jueces.

Un total de 128 años fue lo que solicitó el Ministerio Público por los delitos de femicidio, robo agravado, estafa informática y suplantación de identidad.

Óscar Serrano Fiscal del caso “Cuando el imputado dice que esto le ha afectado, sentimos claramente que esto ha sido una burla para la administración de justicia, sus palabras y la posición de la defensa de no aceptar estos hechos, donde es evidente que el cúmulo de pruebas que el único responsable de estos hechos es Jeremy Buzano Paisano”.

Francisco Herrera Abogado defensor “Desde el inicio yo he sostenido que Jeremy es inocente de estos hechos y hemos tratado de demostrarlo por diferentes medios. No podemos acusar a una persona que no estuvo en el sitio, de que le haya dado muerte a la víctima. Había motivos de otras personas para realizar actos desastrosos, que pudieron haberlo hecho”.

Defiende su inocencia

Francisco Herrera, abogado del imputado, insistió en la tesis de que Buzano es inocente de los cargos de que se imputan. Además, afirmó que la relación de Peraza y su defendido era de constantes discusiones, donde incluso él era víctima de violencia verbal y hasta física.

“Tales eran las agresiones verbales que le hacía Jeremy a Nadia, y entre ellos se agredían verbalmente, pero hoy tenemos un grave problema, que el hombre no puede acusar una agresión doméstica, porque todo mundo se burla de él, pero la mujer si puede denunciar por violencia doméstica”, afirmó.

Herrera cuestionó la investigación realizada por las autoridades judiciales y afirmó que algunos testigos se “acomodaron” con sus declaraciones en el juicio.