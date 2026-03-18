El imputado de apellido Buzano, sospechoso de asesinar a Nadia Peraza, dio este miércoles su última declaración en el juicio.

Buzano respondió al abogado querellante, quien lanzó este martes una serie de adjetivos negativos en contra suya.

“Me han tratado como un monstruo sin sentimientos, alguien que no siente, y eso no es así… Está situación me ha afectado también a mí”, dijo.

Además, afirmó que la ausencia de Nadia y la falta de su hija ha sido algo muy duro en estos dos años.