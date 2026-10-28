“Me giré para proteger a Nadia y no pude impedirlo”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Joao Maldonado y su pareja, Nadia Robleto, comparecieron ante las autoridades para rendir declaración sobre el atentado armado que sufrieron el 10 de enero de 2024, cerca de la Universidad Fidélitas, en San Pedro.

Maldonado relató que sintió los impactos en el carro y se giró para cubrir a su pareja. “Decidí girarme y proteger a Nadia, lamentablemente no pude impedirlo”, recordó Joao Maldonado sobre el instante en que intentó resguardarla de los disparos.

Según su testimonio, uno de los atacantes vestía de negro y el otro llevaba una camisa blanca. Nadia recibió un balazo en la zona cervical izquierda, mientras que Joao fue herido en la espalda, la mandíbula y un brazo. Él afirmó que recibió ocho impactos en total, varios en la espalda mientras protegía a Nadia.

Tras disparar, los sujetos pasaron frente al vehículo y huyeron en dirección a San Pedro. Nadia le pidió a Joao que avanzara hacia San Pedro y no hacia Cartago. Durante el trayecto, ella cayó dos veces y le dijo que no sentía las piernas.

La lesión en la mandíbula le impedía hablar a Maldonado, pero consiguió llamar a su madre. “Yo logré llamar a mi mamá para despedirme y decirle que iba a morir y que cuidara de mi familia”, contó Joao Maldonado al recordar que creyó que no sobreviviría.

Joao pidió que atendieran primero a Nadia; sin embargo, a él lo trasladaron en una ambulancia y otra unidad llevó después a su pareja. Ambos enfrentaron una recuperación prolongada.

Maldonado fue sometido a varias cirugías por las heridas y lesiones. También sufrió daños internos y afectación del nervio radial. Según recordó, en 2021 había sobrevivido a otro ataque, en el que recibió cinco impactos de bala.

Joao vincula lo ocurrido con su oposición al Gobierno de Nicaragua desde 2018 y con la persecución que asegura haber sufrido. También señaló a Daniela Aguirre por una presunta participación en la planificación del atentado. Esas afirmaciones corresponden a su versión y no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.

Las secuelas de Nadia fueron graves

El proyectil le causó una lesión y una fractura cervical, además de paros respiratorio y cardíaco. Permaneció entre cuatro y cinco meses en cuidados intensivos, tuvo una traqueotomía y durante un periodo no podía hablar ni moverse. En febrero fue operada y le colocaron tornillos en la región cervical.

Robleto aseguró que perdió el 85% de la movilidad de su cuerpo. Necesita una silla de ruedas eléctrica y ayuda para realizar actividades básicas; conserva movimiento limitado en las manos y poca fuerza. También enfrenta espasmos, problemas pulmonares y depresión. Durante su recuperación tuvo que volver a aprender tareas como escribir.

Pese a las secuelas, ambos aseguran que buscan justicia.para Nadia, el ataque significó perder gran parte de su independencia; la recuperación de ambos continúa.