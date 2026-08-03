El Club Sport Herediano empató 1 a 1 ante Inter San Carlos en Ciudad Quesada. Pero el técnico José Giacone salió muy molesto por el arbitraje. Y es que al minuto 24 anota Elías Aguilar, pero el central decide que no es gol por una falta de Aarón Murillo.

“Yo soy el responsable, pero la jugada de Murillo la vi 20 veces y no hay toque. Hay personas encargadas de impartir justicia que tienen todas las herramientas. Queda en ustedes. Una vez me pusieron una multa como de uno o dos millones por hablar de una injustica pero ahora está el VAR, la tecnología en pos de la justicia. Estoy envenado con el arbitraje de hoy y no quiero disimular la inoperancia ofensiva que tuvimos en las tantas ocasiones. No me voy a quitar el tiro, pero me envenena lo ocurrido en esa jugada. Está muy clara, el árbitro fue a verla y había uno en el VAR. Decidieron que Murillo había tocado al rival. Quiero pensar que se equivocaron, yo me equivoco mucho, nosotros perdemos puntos y yo pudo perder el trabajo por cosas como estas. Se supone que hay un VAR uno mirando la tele”.

Pone en tela de duda si es algo contra el Team. “Cuál es el tema con nosotros, no quiero pensar que hay mano negra. Quiero pensar que los dos se han equivocado, los dos árbitros internacionales, en su maldad. Realmente me envenena lo que sucedió en el gol de Elías, ni quería venir a hablar. Soy el principal responsable del rendimiento de mi equipo que no ganó, pero a la hora de la verdad el tercer equipo debe impartir justicia y no sé qué paso. Quiero pensar que se han equivocado los dos, que se equivocaron sin maldad, sin querer hacer daño”.

El entrenador fue enfático en que no desea justificar la poca claridad en definición de sus muchachos, pero advierte que no fueron justos en esa jugada.