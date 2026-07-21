“Me encantó y sigo aprendiendo”

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra

El futbolista costarricense Celso Borges Mora, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, amplió su carrera profesional y formó parte del equipo de comentaristas de FOX para la Copa del Mundo 2026. Fue una experiencia que disfrutó desde el primer momento, según revela.

El volante la califica como bonita y agrega que aprendió mucho de cada persona con la que compartió.

¿Cómo estuvo la experiencia de comentarista?

La pasé muy bien. Aprendí mucho desde el primer partido hasta el último y bueno, sigo aprendiendo, pero me encantó.

¿Qué le han dicho los compañeros de Alajuelense?

Sobre todo, son palabras buenas las que he recibido. Me siento también muy agradecido por eso, porque es algo diferente. Siempre por las mañanas de los entrenamientos, normalmente las vaciladas sobre los comentarios, pero bien, no hubo ningún problema.

¿La experiencia con Univisión, le ayudo para esta etapa?

Sí claro, fue un poco diferente porque en Univisión fui a hablar nada más de Costa Rica. Entonces era un tema que manejo bien a la perfección.

El gran reto de esto era hablar de selecciones y de jugadores que tal vez no conocía tanto.

Entonces había que investigar e informarse, también acoplarse a los diferentes compañeros e ir preguntando como un novato.

¿Se ve como comentarista luego de su retiro?

No lo sé, lo importante es dejar las puertas abiertas y ver cuál camino uno va encontrando del que puede ser bueno, pero fue bonito, me gustó.

¿Qué opina de los comentarios positivos a su favor?

Bueno, siempre agradecido cuando hay cosas positivas. Lo más importante era que quería aprender de los que más sabían en esto y a partir de ahí ir creciendo en el proceso. Entonces, claro que es lindo que le reconozcan a uno el trabajo, pero claro, voy aprendiendo, como todo, con mis fallos y mis cosas.

¿Qué mensaje le envía a quienes lo felicitaron?

Agradecerles por supuesto, se siente bien y bueno, yo inmensamente agradecido de todas las buenas muestras de cariño.