Francisco Brenes Herrera

Colaborador

En el partido de Alajuelense ante Motagua, el lateral izquierdo rojinegro, Ronald Matarrita, salió expulsado al minuto 15 del primer tiempo, al haber realizado una entrada temeraria a un rival. El defensor rojinegro entró con ambas piernas haciendo una especie de “tijera” en donde mandó por los aires a su rival. A través de sus redes sociales, Matarrita, se disculpó con la afición manuda. Dice que se sintió bastante apenado por la infracción cometida. Ronald se responsabilizó de la derrota, pero aun así dio un mensaje de aliento para los alajuelenses, ya que él confía en que sus compañeros saquen la serie a pesar de ir ya con un gol en contra.

“Los que me conocen saben que daría la vida por esta institución. Nunca he sido malintencionado para jugar y siempre voy al 100 cada jugada. La bola me queda debajo del cuerpo y hace que la jugada se vea muy aparatosa cuando fui al duelo. Si pudiera devolver el tiempo tomaría otra decisión, pero desgraciadamente no puedo”, repasa.

Admite toda la responsabilidad al decir que “me duele en el alma ser el culpable del resultado de hoy. Con esto quiero decir que solamente yo, merezco recibir todas las balas de lo que pasó en el partido, pero apoyen a todos los demás jugadores que hicieron un gran esfuerzo para dejar la serie viva.” mencionó el número 22 de la Liga.

¿Por qué no jugó Elián?

La ausencia de Elián Quesada en el juego que Alajuelense perdió 0-1 ante Motagua por la Copa Centroamericana levantó cuestionamientos entre la afición. El técnico Óscar Ramírez aclaró que el lateral había sido convocado a un microciclo con la Selección Sub-20, pero este fue cancelado sin previo aviso. De los 23 jugadores llamados, solo ocho se presentaron, al no ser notificados de la suspensión, y terminaron realizando pruebas físicas antes de volver a sus clubes. La convocatoria fue gestionada por Randall Row, técnico de la Sub-17 que irá al Mundial de Catar, mientras Randall Azofeifa tomará el mando de la Sub-20 en los Juegos Centroamericanos de octubre.