“No me duele el corazón, me duele el alma. No te ayudé. Yo sabía la pesadilla que vivías. Perdóname”, escribió Ana Yancis Quirós, una amiga cercana a Selena López, la joven de 26 años que habría sido víctima de femicidio, en una publicación en redes sociales.

López fue hallada sin vida en su casa de habitación en Santa Eulalia de Atenas. El principal sospechoso es su pareja sentimental, un hombre de apellido Calderón, de nacionalidad nicaragüense y 28 años, quien fue detenido por la Fuerza Pública.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la escena fue intervenida tras una alerta que indicaba la presencia de una mujer sin signos vitales dentro de una vivienda.

Los primeros indicios apuntan a una discusión entre la pareja como antecedente inmediato del hecho. El cuerpo de la víctima no presentaba heridas visibles al momento de la inspección preliminar, por lo que fue remitido a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y esclarecer la causa de muerte.

Inamu: “No podemos

normalizar la violencia”

Yerling Zúñiga, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), confirmó a Diario Extra que la víctima no había hecho uso previo de los servicios de la institución, ni existían registros de incidentes ante el 9-1-1.

“Lamentablemente, esta joven no acudió a nuestros servicios. Esto refuerza la necesidad urgente de conectar con mujeres jóvenes, que muchas veces no buscan ayuda o no saben que existen espacios como el Inamu”, dijo Zúñiga.

La jerarca hizo un llamado a no subestimar signos de violencia emocional o psicológica.