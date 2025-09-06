Un grupo de seis encapuchados irrumpió de forma violenta en dos propiedades ubicadas en Colonia Nazareth, en Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

Los delincuentes ingresaron a la fuerza a la vivienda del dueño de un minisúper de la zona. Tras someter a los ocupantes, sustrajeron múltiples bienes tanto de la casa como del negocio.

El propietario, quien prefirió no ser identificado, afirmó que la llegada de los asaltantes los tomó por sorpresa y que, debido a la impresión, todo ocurrió muy rápido.

“Llegaron seis sujetos, tumbaron la puerta, me golpearon en la cabeza y me patearon por todo lado. Luego me ordenaron que me callara y, tras tirarme al suelo, hice todo lo que me indicaban”, relató.

Los asaltantes amordazaron a todos los ocupantes de la vivienda y exigieron las llaves de los vehículos, joyas y dinero. Posteriormente, se trasladaron al minisúper, donde también sustrajeron una gran cantidad de bienes.

“Todo esto sucedió desde las 9:00 p.m. en adelante, hasta aproximadamente, las 3:00 a.m.”, agregó el afectado.

En el establecimiento comercial, los delincuentes se llevaron licores y monedas de las máquinas tragamonedas. Además, tuvieron tiempo suficiente para sustraer tres vehículos.

Comerciantes preocupados

Los propietarios de locales comerciales en Horquetas de Sarapiquí manifestaron su preocupación ante el aumento de asaltos violentos en los últimos meses.

“Son situaciones que se salen de las manos de las autoridades, porque es imposible cubrir toda el área. A veces la policía pasa por aquí, pero como los delincuentes dan vueltas, los tienen bien estudiados”, señaló uno de los comerciantes.

Otro dependiente afectado, quien también pidió no ser identificado por temor a represalias, aseguró que recibió amenazas constantes por vía telefónica.

“Empezamos a recibir llamadas intimidantes y luego nos atacaron, igual que a muchas familias que están siendo agredidas por detrás de sus casas. Parece que estudian el comportamiento de las familias”, afirmó.

Al parecer, los asaltantes seleccionan familias de clase media alta que poseen bienes de valor, y luego proceden a atacarlas.

“Desgraciadamente, uno llama a las autoridades, pero por la falta de recursos, las unidades están botadas. Entonces, uno reporta que se están metiendo a la casa y la policía llega hasta una hora después”, lamentó.

El afectado expresó su frustración por la falta de coordinación entre las comunidades y las autoridades policiales para implementar acciones preventivas que frenen esta ola de asaltos violentos.