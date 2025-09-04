El director técnico de la Selección Nacional de Panamá, Thomas Christiansen, indicó en la conferencia de prensa previa al duelo ante Surinam, que ya en este punto no le importa la forma en que ganen el partido.

Christiansen, dio esta declaración luego de que en territorio panameño, haya un amplio debate de si deben ganar el partido ante Surinam de una forma amplia y jugando bien o de cualquier manera, así sea jugando feo.

“Me da igual como ganar el partido. La cuestión es ganarlo, pero también es verdad que cuando mejor haces las cosas, más opciones hay de ganar el partido. Ya tenemos una idea sobre el terreno de juego”, comentó Christiansen.

Christiansen ya tiene 5 años con la Selección de Panamá.