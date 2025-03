El delantero Johan Venegas habla del momento difícil que vive en su carrera, donde ya no juega en Guanacasteca. Resulta algo extraño por los años de carrera, porque venía anotando y por su experiencia al más alto nivel en clubes como Liga Deportiva Alajuelense o el Deportivo Saprissa. En conversación con Teletica Radio explicó lo que vive.

¿Qué es lo que está sucediendo?

Al igual que ustedes estoy sorprendido también, pero al final esto es fútbol y nada, soy muy respetuoso de todas las decisiones que se toman, aunque no las comparta.

¿Ha pasado algo con el técnico o con la gerencia?

Lo que le puedo decir es que tengo más de 15 años de carrera y me han dirigido los mejores técnicos de Costa Rica y con carrera internacional y selecciones. Técnicos que ha ganado tanto campeonatos nacionales como internacionales y nunca he tenido problemas con ningún técnico. Yo soy muy respetuoso y profesional en lo que hago, al punto de que a veces tengo problemas con mi esposa porque dice que me sumerjo mucho en el mundo del fútbol, pero es parte de mi carrera. Nunca he sido un jugador problemático, siempre he sido pro grupo.

¿Le ha preguntado al entrenador por qué no juega?

Cuando me ponen a los técnicos nunca les he ido a preguntar por qué me ponen y ahora que no estoy jugando tampoco lo hago. Siempre soy muy respetuoso de las decisiones. He tenido 15 años de carrera y nunca he tenido ningún problema con ninguno. Soy tan profesional que pago mis terapias, entreno aparte, hago doble turno y sé que necesito estar bien al entrar en una edad avanzada. Venía teniendo una gran temporada y como dijo Maradona me cortaron las piernas, pero es parte de fútbol. Toca ser respetuosos con las decisiones.

¿Qué le han dicho los compañeros?

Hasta ellos mismos me comentaban que el equipo me necesitaba y a ellos les gustaría que estuviera adentro, pero son decisiones y soy respetuoso de ellas.

¿Piensa en una salida del equipo?

Sé que hay muchos rumores en redes sociales, pero no me adelanto a las cosas. Soy respetuoso del lugar donde estoy y Dios dirá qué será lo mejor para mí y mi familia. Todavía me queda contrato, pero el fútbol es muy cambiante. Ya veremos lo que sucede. Estoy muy tranquilo y me entreno más que los demás porque la competitividad me ha llevado a ser el jugador que soy y anotar tantos goles. Venía jugando muy bien, pero hay que respetar las decisiones.

¿Buscaría salir del equipo, ir a Alajuelense, Saprissa o Herediano?

Como le dije, no me adelanto a los tiempos, trato de vivir el día a día y de los equipos que usted me indica en ellos me ha ido muy bien. Estoy muy agradecido con esas instituciones.