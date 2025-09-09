Un árbitro fue agredido durante un partido del Torneo del Humo, certamen distrital independencia en el que participan 10 equipos locales. El incidente ocurrió en la fase de semifinales, en el minuto 90+4, cuando se jugaba el tiempo extra del encuentro entre los equipos de La Pastora y Calle Vargas.

Marcos Flores, el colegiado afectado, relató que, tras pitar un penal a favor de Calle Vargas, expulsó a dos jugadores involucrados en un altercado. Fue entonces cuando uno de ellos le golpeó en la cara, dejándolo inconsciente y provocándole daños en una prótesis dental, hinchazón en el pómulo y un hematoma en el ojo izquierdo.

“Me arrancó un diente y se me fueron las luces… el fútbol no da para tanto”, expresó.

Ante esto el silbatero fue a un centro médico. “Me hicieron placas y tengo hinchado el ojo y además un hematoma debajo del ojo. El muchacho estuvo muy eufórico durante todo el partido. Yo no soy médico, pero él tenía algo”

El hecho, sucedido el pasado viernes, se viralizó en redes sociales, donde circula un video en el que se puede ver la agresión al juez central.

A pesar del duro golpe, Flores continua con su labor arbitral y el domingo dirigió otro partido del certamen. El que imparte justicia se presentó este lunes a la fiscalía para presentar su denuncia formal contra el agresor.

Cuando las autoridades le preguntaron qué deseaba establecer para su protección reveló “hagan lo que a ustedes les parezca conveniente”.

Según Alfredo Chinchilla, presidente del comité de deportes de Santa Cruz de Turrialba y de la Asociación de árbitros ASOFUCA, en el lugar nunca se habían registrado situaciones de violencia de este tipo. El jugador agresor quedó sancionado por varios años en ASOFUCA, por lo que, si desea jugar de nuevo, deberá buscar arbitraje y autorización de otra asociación de árbitros de otra zona del país. “Él es de la zona, que yo sepa es un muchacho muy tranquilo”, dijo Chinchilla.