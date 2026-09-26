Mbappé tiene hiperextensión de rodilla y estaría de baja dos semanas

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

(París, AFP). El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, cambiado por lesión el viernes en un partido de la Liga de Naciones europea en Turquía, tiene “una hiperextensión de la rodilla izquierda”, confirmó el sábado su club, el Real Madrid.

El breve comunicado del equipo de la capital española descarta así una lesión grave y no avanza un tiempo estimado de baja, pero la prensa española señaló que estaría sin jugar entre diez y quince días.

Mbappé fue el autor del único gol en la victoria francesa por 1-0 en su visita a Turquía, pero se dañó justo en el disparo con el que anotó en el minuto 54′.

Intentó seguir, pero en el 59′ fue reemplazado por Desiré Doué.

Después del partido, el nuevo seleccionador de Francia, Zinédine Zidane, había dado ya un primer diagnóstico en declaraciones a la televisión TF1 de su país, hablando ya de “una hiperextensión de rodilla”.

“Tras las pruebas realizadas hoy (sábado) a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, dijo el equipo merengue en un escueto parte médico.

Zidane ya había avanzado que Mbappé iba a abandonar la concentración de Francia, sin disputar los otros tres partidos que los Bleus tienen programados en la actual ventana de partidos internacionales.

Francia debe visitar el lunes a Bélgica y luego jugará dos encuentros como local, ante Italia (2 de octubre) y Bélgica (5 de octubre) en el Estadio de Francia de Saint-Denis, en la periferia norte de París.