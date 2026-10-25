Mbappé sentencia al Barça en los minutos finales

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El Real Madrid se quedó con un Clásico de infarto al derrotar 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga, gracias a un doblete de Kylian Mbappé que llegó en momentos claves del partido.

El francés abrió el marcador al minuto 41, en una jugada donde un despeje defectuoso de Gerard Martín terminó rebotando en Mbappé para convertirse en el 0-1. El Barcelona reaccionó tras el descanso y encontró la igualdad al 61’, cuando Raphinha aprovechó una asistencia de Pedri para poner el 1-1.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, el Real Madrid volvió a golpear. Al 87’, Eduardo Camavinga protagonizó una gran acción y dejó servido el balón para que Mbappé apareciera nuevamente y marcara el 2-1 definitivo.

Con este triunfo, el conjunto blanco redujo a tres puntos la distancia con el Barcelona, que llegaba invicto en el campeonato. Además, el resultado supone un importante impulso para el equipo dirigido por José Mourinho en la lucha por el liderato.