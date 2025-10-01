Almaty, Kazajistán (EFE) – El Real Madrid conquistó Asia liderado por Kylian Mbappé, quien marcó 3 goles ante el Kairat kazajo (0-5). Con esta victoria suma 6 puntos tras 2 jornadas, pero el juego no mejoró mucho, especialmente en el centro del campo.

El Real Madrid niveló las acciones a los diez minutos, cuando Ceballos empezó a recibir el balón. Tuvo que ser un fallo de la defensa local el que permitiera a los blancos inaugurar el marcador. Franco Mastantuono, uno de los más activos en ofensiva, persiguió el balón y provocó un penalti al ser derribado por el portero.

Mbappé anotó desde los once metros al 25’, el partido estaba donde quería el Madrid.

El Kairat ya apenas cruzaba el centro de campo. El gol de la tranquilidad del Madrid tuvo que esperar.

El astro francés aprovechó un despeje de Courtois para ganar en velocidad y vencer al arquero con un sutil toque al 52’.

Por suerte para los blancos, una jugada del recién entrado Rodrygo, no sin la intervención de Güler, permitió a Mbappé marcar el tercero. Fue un disparo desde fuera del área a media altura al minuto 74. Con el equipo kazajo hundido, Camavinga anotó el cuarto al rematar de cabeza en un contraataque en 83 minutos y Brahim Díaz hizo el quinto al último suspiro con un disparo raso y cruzado.