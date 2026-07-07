Mbappé estalla contra senadora paraguaya: “Usted es despreciable”

La clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026 terminó pasando a un segundo plano tras la fuerte polémica que protagonizaron Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Luego de la victoria francesa por 1-0 sobre los sudamericanos, la legisladora publicó una serie de mensajes en redes sociales con comentarios racistas dirigidos al capitán de la selección gala. Entre sus publicaciones, cuestionó la nacionalidad del delantero, lo llamó un “camerunés colonizado” e incluso aseguró que los futbolistas paraguayos “debieron darle una bofetada” al finalizar el encuentro.

La respuesta de Mbappé no tardó en llegar. A través de su cuenta oficial de X, el delantero fue contundente. “Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, escribió el atacante francés.

El campeón del mundo fue más allá y defendió tanto al pueblo paraguayo como a los propios jugadores de la Albirroja. “Usted no representa a Paraguay, ese país que ha demostrado pasión y honor durante toda la competición”, afirmó.

Mbappé también lamentó que las declaraciones de la senadora terminaran opacando la histórica actuación de Paraguay en la Copa del Mundo. “Por su imprudencia y su descarado racismo, el mundo ya olvidó el esfuerzo histórico que realizaron sus jugadores en este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que muestra la peor imagen posible de su país”, agregó.

El francés cerró su mensaje con una frase contundente: “Nunca permitiré que personas como usted tengan la libertad de difundir su odio y racismo por el mundo”.

La controversia escaló rápidamente. La Federación Francesa de Fútbol anunció que presentará una denuncia penal contra Amarilla al considerar que sus expresiones son “absolutamente abominables e inaceptables”. Mientras tanto, el Gobierno de Paraguay y autoridades del Congreso se desmarcaron de las declaraciones de la senadora y reiteraron su rechazo a cualquier manifestación de racismo, dejando claro que sus palabras fueron emitidas a título personal y no representan al Estado paraguayo.