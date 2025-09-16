Madrid, (EFE). – Un doblete de Kylian Mbappé, con dos tantos de penalti, en los minutos 29 y 81, permitió remontar y ganar al Real Madrid su primer partido de la temporada en la Liga de Campeones ante un Olympique de Marsella que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Timothy Weah en el 22 (2-1).
Partido en el que se lesionó Trent Alexander-Arnold y en el que Dani Carvajal fue expulsado en el minuto 72 tras dar un cabezazo a Gerónimo Rulli.
Los resultados:
PSV – USG 1-3
Athletic – Arsenal 0-2
Benfica – Qarabag 2-3
Tottenham – Villareal 1-0
Juventus – Dortmund 4-4
Real Madrid – Olympique 2-1