París, Francia, AFP. – Decidido a añadir por fin la ‘Orejona’ a su enorme sala de trofeos, Kylian Mbappé arrancó con un doblete, aunque de penal, en la remontada del Real Madrid ante el Marsella (2-1), en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Fue un estreno difícil para el gigante blanco, por detrás en el marcador desde el minuto 22 y el gol de Timothy Weah (22), el hijo de la leyenda George.

Pero son tiempos de Kylian, certero desde el punto de penal (29 y 81) en un duelo que el Real Madrid acabó con diez jugadores por la roja a Dani Carvajal (72) tras un cabezazo al arquero Gerónimo Rulli.

Carvajal había entrado en el minuto cuatro para suplir al inglés Trent Alexander-Arnold, con molestias musculares.

El Athletic abrió la velada con una derrota 2-0 ante el Arsenal mientras que el Villarreal cayó 1-0 en Londres frente al Tottenham tras un error grosero de su arquero argentino Luiz Júnior.

Golearon recién salidos del banquillo el brasileño Gabriel Martinelli (72) y el belga Leandro Trossard (87).

En Londres, Luiz Júnior introdujo en su portería un centro de Lucas Bergvall en el minuto 4 y el marcador ya no se volvió a mover.

“Un partido loco”

Más divertido fue la montaña rusa entre Juventus y Borussia Dortmund en Turín. Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra,

el equipo italiano arrancó un valioso empate con dos tantos en el tiempo añadido. Dusan Vlahovic aprovechó un despiste de la zaga visitante para mantener la ilusión, y después centró a Lloyd Kelly (90+6), que, no sin el suspense del VAR, llevó el delirio al Allianz Stadium.

La primera jornada también deparó la primera gran sorpresa: Después de ir perdiendo 2-0, el Qarabag de Azerbaiyán terminó llevándose los 3 puntos de Lisboa ante el Benfica. También sorprendió otra victoria visitante, la del Union Saint-Gilloise belga en Eindhoven ante el PSV (1-3).