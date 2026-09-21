Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó un proyecto para reformar la Ley de Tránsito por Vías Terrestres y Seguridad Vial, con el fin de reforzar la protección de las personas menores de edad que viajan como acompañantes en motocicletas, bicimotos y vehículos utilitarios todo terreno.
Actualmente, la legislación prohíbe transportar como pasajeros a menores de cinco años. La iniciativa de Ortega propone ampliar la restricción a los menores de 12 años que, por su estatura, no puedan apoyar adecuadamente los pies en los estribos del vehículo.
El proyecto establece:
El proyecto asegura que responde a las advertencias del Hospital Nacional de Niños (HNN) y la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras (ASOQUEM-HNN) sobre el preocupante aumento de quemaduras por fricción.
Estas lesiones ocurren cuando el pie del niño queda atrapado en la llanta trasera o toca partes calientes del vehículo (como la mufla) debido a que, por su estatura, sus piernas quedan suspendidas sin llegar a los estribos.