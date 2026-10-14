Mayuli Ortega demandará a excandidato Claudio Alpízar

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Mayuli Ortega, diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció que demandará a Claudio Alpízar por las acusaciones que realizó sobre un supuesto financiamiento extranjero recibido por la agrupación oficialista durante la campaña electoral de 2026.

Ortega confirmó este miércoles que emprenderá acciones legales luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) archivara las diligencias que había abierto para determinar si existían elementos que respaldaran los señalamientos.

Claudio Alberto Alpízar Otoya, excandidato presidencial del Partido Esperanza Nacional.

“Lo vamos a hacer, vamos a denunciar y a demandar con gran entusiasmo a don Claudio Alpízar por calumnias. Las personas no pueden ensuciar ni enlodar simplemente porque no conectan la lengua con el cerebro a instituciones como el Partido Pueblo Soberano”, afirmó.

El caso se originó por declaraciones de Alpízar en las que aseguró que el PPSO habría recibido financiamiento proveniente del gobierno de El Salvador.

Ante esos señalamientos, Ortega solicitó el 9 de enero al órgano electoral investigar el caso para determinar si existían elementos que permitieran comprobar las acusaciones.

Como parte de las diligencias, el TSE pidió a Alpízar aportar información que sustentara sus manifestaciones. Sin embargo, según lo comunicado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, este hizo referencia a una fuente humana anónima y no presentó elementos verificables que permitieran continuar con la investigación.

Tras archivar las diligencias electorales, el Tribunal indicó que los hechos eventualmente podrían ser planteados ante las autoridades penales correspondientes y Ortega aseguró que ahora recurrirá precisamente a esa vía.

“Es una cosa que aquí en Costa Rica debe parar porque eso lo hacen la mayoría de los partidos cuando ven que uno está arriba”, manifestó la dirigente oficialista.