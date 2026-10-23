Mayoría desconoce cuánto gasta en compras hormiga

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El 62,6% de las personas participantes en un sondeo virtual de Davivienda Costa Rica afirmó que nunca ha calculado cuánto dinero destina mensualmente a las compras hormiga.

Entre los principales productos mencionados figuran el café, las bebidas, los snacks y la comida a domicilio. Entre quienes sí hicieron el ejercicio, el 28,6% dijo haberse sorprendido con el monto acumulado.

Cristina Alarcón, directora de Banca de Personas de Davivienda Costa Rica, señaló que llevar un registro permite identificar el gasto acumulado y tomar decisiones sobre las finanzas personales.

“Entonces, la recomendación ahí es poder hacer un estudio durante una semana. Entonces, es un tiempo donde llevamos el control y vamos anotando esas pequeñas compras, porque eso me va a permitir reconocer patrones y ver adónde se está yendo el dinero”, explicó.

El sondeo también consultó cuánto representan estos desembolsos durante una semana. El 32,7% estimó que gasta entre ¢10 mil y ¢20 mil, mientras que el 17,7% calculó que destina cerca de ¢30 mil a esas compras.

Las tarjetas de débito y crédito fueron los principales medios de pago señalados, con un 40,1% y un 21,8%, respectivamente. También se mencionaron otros métodos, como Sinpe Móvil y efectivo.

Presupuesto para disfrutar

Identificar los gastos hormiga no significa eliminarlos por completo, sino establecer límites y reducir su frecuencia para liberar recursos sin abandonar todas las actividades de disfrute.

“Si salimos a tomar café o a comer los cinco días de la semana, a lo que puedo llegar es a decir, bueno, podría reducirlo a la mitad de los días o a una vez por semana, pero efectivamente es sumamente importante no llegar al punto de decir, me privo totalmente de esto porque finalmente no es sostenible eso en el tiempo”, indicó Alarcón.

La directora recomendó asignar un monto mensual para consumos como el café o las salidas con compañeros de trabajo. De esa forma, estas compras quedan contempladas dentro del presupuesto y no se realizan sin conocer cuánto representan para las finanzas personales.

Ante la posibilidad de recuperar el dinero destinado a pequeñas compras, el 52,4% de las personas participantes en el sondeo lo dirigiría al ahorro; el 15,6% lo utilizaría para una meta financiera específica y el 14,3% lo destinaría al pago de deudas.

Para mantener la constancia, Alarcón aconsejó definir desde el inicio el propósito del ahorro y separar el dinero de forma periódica, preferiblemente mediante transferencias automáticas. Entre los objetivos posibles mencionó crear un fondo para emergencias, financiar un viaje o reunir la prima para comprar un vehículo.

“Si yo me espero a ver cuánto me sobra el mes, pues puedo caer un poco en una trampa donde a lo mejor llegue a fin de mes y no me sobró nada. Entonces, la idea es poder hacer una programación de aportes que pueden ser semanales, quincenales, que se vayan trasladando de manera automática, idealmente a ese ahorro que yo definí anteriormente”, afirmó.

Alarcón agregó que contar con un presupuesto permite ordenar los ingresos y gastos, así como establecer metas a corto, mediano y largo plazo.

Del gasto al ahorro

La experta recomienda cinco medidas para aprovechar mejor el dinero destinado a compras pequeñas:

Registre los gastos: Anoté durante una semana cada compra para identificar patrones y calcular cuánto representan.

Anoté durante una semana cada compra para identificar patrones y calcular cuánto representan. Haga una pausa antes de comprar: Valore si se trata de una necesidad o de un antojo del momento.

Valore si se trata de una necesidad o de un antojo del momento. Defina una meta: Asigne un propósito al dinero que desea ahorrar, como un viaje o un fondo para imprevistos.

Asigne un propósito al dinero que desea ahorrar, como un viaje o un fondo para imprevistos. Separe el dinero automáticamente: Programe aportes semanales o quincenales, en lugar de esperar a guardar lo que sobre al final del mes.

Programe aportes semanales o quincenales, en lugar de esperar a guardar lo que sobre al final del mes. Establezca un presupuesto para disfrutar: Reserve una cantidad para cafés, snacks y salidas, sin necesidad de eliminar por completo estos consumos.

¿Qué es un gasto hormiga?

Es un desembolso pequeño y cotidiano que, por su bajo monto individual, puede pasar inadvertido en el presupuesto. Aunque cada compra representa una cantidad limitada, su repetición durante semanas o meses puede acumular una suma importante. Registrar estos consumos permite conocer su impacto, decidir cuáles reducir y destinar parte del dinero a metas de ahorro o al pago de deudas.