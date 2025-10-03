De los cuatro menores que recibieron un trasplante hepático en el Hospital Nacional de Niños (HNN) entre 2023 e inicios de 2025, tres perdieron la vida un mes después de ser intervenidos.

Así lo reveló José André Madrigal Bustamante, director del Programa Institucional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, tras la consulta de la Fundación Vida Nueva, quienes piden al Ministerio de Salud intervenir por medio de una orden sanitaria.

Los informes confirman que la mortalidad postoperatoria en el centro pediátrico supera de forma reiterada el límite internacional del 10%, alcanzando un 50% entre 2023 y 2025 y un 100% en 2024. Es decir, mientras los estándares internacionales exigen una supervivencia mínima del 80% al primer año, el centro de salud pediátrico no está cerca de esas cifras.

“La Fundación Vida Nueva reitera que la inacción del Ministerio de Salud frente a la grave mortalidad en el trasplante hepático pediátrico constituye una vulneración al derecho a la vida y exige la aplicación inmediata, equitativa y sin discriminación de los mismos estándares de calidad que el propio ministerio ha definido como ineludibles”, señaló Rosibel Arrieta, presidenta de la organización.

Problemas denunciados por la CCSS

Desde 2019, la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) documentó que se realizan trasplantes con un solo cirujano pediátrico especialista, lo que coincidió con un aumento de muertes en sala de operaciones y complicaciones severas que obligaron a reintervenciones.

El informe también advirtió deficiencias en protocolos, indicadores y personal, elementos que comprometen la calidad del programa.

“Los pacientes adultos que necesitan de un trasplante de hígado, tienen garantizada una cobertura efectiva de especialistas durante el año completo, quienes para el procedimiento incorporan las decisiones de evaluación y selección de candidatos a trasplante de hígado de manera conjunta, contrario al HNN, en el cual los procedimientos están a cargo de un solo médico especialista en trasplante hepático pediátrico”, reza el texto.

Además, advierte que a un solo especialista le toca la selección, evaluación y decisión de cuáles pacientes pediátricos con enfermedad terminal hepática puedan ser considerados como candidatos a un trasplante.

“Por características propias de la población pediátrica en el HNN lo más usual es que, los trasplantes que se realizan a los niños que así lo requieren son con donante vivo y en la actualidad, solamente los cirujanos de trasplante hepático del programa del Hospital México están capacitados para realizar trasplante con donante vivo”, advierte el documento ASALUD-0019-2024.

Diario Extra intentó conocer la reacción del Ministerio de Salud ante los reclamos de la Fundación, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Los trasplantes en Costa Rica

En setiembre de este año, el país logró por primera vez en su historia una tasa de 10 donantes por millón de habitantes, lo que coloca a Costa Rica en el cuarto lugar de América Latina en materia de sistemas de donación y trasplante, solo detrás de Uruguay, Argentina y Brasil.

Mientras el promedio regional ronda los 6,8. Incluso, se registraron 43 donantes efectivos en el primer semestre del año, la cifra más alta alcanzada hasta la fecha. El crecimiento ha sido notable: representa un aumento del 169% respecto al 2024 y más del 200% en comparación con el 2023. Solo en marzo se reportaron 11 donantes, estableciendo un récord mensual sin precedentes.

Además, a partir del 14 de julio, el Sistema Nacional de Donación y Trasplante (Sinadot) estrenó una nueva funcionalidad digital que permitirá a los pacientes consultar su estado en la lista de espera para recibir un órgano de donante fallecido.