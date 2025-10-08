El más reciente Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (Talis por sus siglas en inglés) elaborado por la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos (OCDE) evidenció que un 55% de la población docente encuestada asegura no estar de acuerdo con su salario.

“El 45% del personal docente está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que está satisfecho con su salario (cifra mayor que el promedio de la OCDE: 39%)”, indican los hallazgos del informe.

La información también fue presentada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y, según la cartera, el total de encuestados fue de 3.423 docentes, de 214 colegios y 187 directores. La muestra fue aplicada únicamente a docentes de III Ciclo (lo que corresponde a quienes enseñan los grados 7°, 8° y 9°).

Tras la consulta de Diario Extra, el jerarca de la institución, José Leonardo Sánchez, señaló que se eligió solamente esa muestra porque fue el criterio que estableció dicho órgano internacional. Asimismo, destacó que este panorama no es un problema solo de Costa Rica.

“Es un problema a nivel mundial. Todos los centros educativos lo manifiestan, y en el caso de los colegios de secundaria del país, ocurre de la misma manera”, destacó.

Sánchez, explicó que la aplicación del salario global podría estar incidiendo en la percepción negativa de los docentes.

“Hay que recordar que en 2024 empezamos a aplicar el salario global. Muchas personas que estaban en salario compuesto han expresado inconformidad y desean trasladarse al nuevo esquema, proceso que se realiza de manera paulatina”, señaló el jerarca.

De acuerdo con el MEP, más de 20.000 docentes ya se encuentran bajo el régimen de salario global, aunque aún persiste una brecha con respecto al salario compuesto, lo que podría explicar parte de la insatisfacción manifestada en el estudio.

Cuerpo docente lo señala

Anteriormente este medio había conversado con Osvaldo Granados, representante del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO), quien había indicado que los salarios de los docentes permanecen congelados desde hace varios años, sin aumentos ni incentivos reales, lo que ha devaluado su poder adquisitivo frente al alza general de precios.

“Un educador tiene el mismo salario desde hace años, mientras todo a su alrededor sube. Eso afecta su motivación y también la percepción de justicia laboral”, indicó Granados.

La implementación del salario global, lejos de resolver la inequidad, ha generado tensiones adicionales, pues en algunos casos los nuevos contratados reciben montos superiores a los de docentes con décadas de experiencia.

El especialista considera que todos estos factores terminan repercutiendo en el desempeño docente y, en consecuencia, en la calidad educativa de los estudiantes.

Retos del MEP