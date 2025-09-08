La población mayor de 60 años que está fuera de la fuerza laboral se ha duplicado en la última década, según datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Los resultados del trimestre entre mayo y julio indican que más de 941 mil personas en este rango etario no trabajan ni buscan empleo de manera constante. Entre las principales razones se encuentran responsabilidades familiares, asuntos personales o el disfrute de una pensión.

“La gente de mayor edad está tomando la decisión de salirse de la fuerza laboral ya sea porque se jubila o porque tiene compromisos de cuidado de adultos mayores o nietos. No es un fenómeno de desaliento porque no consiguen trabajo, sino que reacomodan sus actividades a otras necesidades de la familia”, detalló Gilbert Brenes, investigador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (UCR).

De acuerdo con las cifras, en el 2015, Costa Rica contaba con 1,4 millones de personas fuera del mercado laboral. De ellas, 460 mil correspondían a adultos mayores de 60 años.

Con el paso de los años, ambos indicadores fueron aumentando hasta que en el último informe del ECE la diferencia en quienes no participan en la fuerza de trabajo superó los 535 mil costarricenses en comparación con una década atrás.

Los adultos mayores representan el 87% de este incremento, con más de 463 mil personas.

Brenes advirtió que el efecto del envejecimiento de la población que reflejan los datos podría generar que en el futuro no existan suficientes trabajadores para cubrir todas las demandas de las empresas. “Las mujeres están teniendo menos hijos y eso es lo que está generando el proceso de envejecimiento poblacional y aun así no se están insertando en el mercado laboral. Ese es un reto y eso es algo que hay que investigarlo desde distintas perspectivas”, agregó.

El investigador planteó dos alternativas: elevar la edad de retiro o promover empleos a tiempo parcial para los adultos mayores.

Fuera de la fuerza laboral

Evolución de las personas mayores de 60 años en esta categoría.

• 2015: 477 mil

• 2020: 705 mil

• 2025: 941 mil

Fuente INEC