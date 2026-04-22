El conflicto entre Irán y Estados Unidos ya comienza a impactar productos de consumo a nivel global.

Según confirmó la BBC, la empresa Karex, considerada el mayor fabricante de condones del mundo, advirtió que aumentará sus precios hasta en un 30%, o incluso más si la guerra continúa afectando el suministro de materias primas.

Su director ejecutivo, Goh Miah Kiat, explicó que los costos de producción se han disparado debido a la interrupción en el acceso a materiales derivados del petróleo, como el amoníaco y los lubricantes a base de silicona, esenciales para la fabricación de estos productos.

La crisis energética se ha intensificado tras las tensiones en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Esto ha generado retrasos en envíos, aumento en costos de transporte y presión sobre las cadenas de suministro.

Además, la demanda de condones ha crecido alrededor de un 30% este año, lo que agrava la escasez y empuja aún más los precios al alza.

El impacto no se limita a este producto. Según reportes internacionales, la crisis también está elevando costos en sectores como los vuelos, fertilizantes, agua embotellada y alimentos, evidenciando cómo el conflicto está repercutiendo directamente en el bolsillo de los consumidores a nivel global.