El set del programa “De boca en boca” se convirtió en escenario de un momento que sorprendió a más de uno: Mauricio Hoffmann y su exesposa, Ericka Morera, compartieron risas, complicidad… ¡y hasta unos pasos de baile!

La creadora de contenido fue invitada especial en la reciente emisión del espacio de entretenimiento para hablar sobre su participación en la segunda temporada del reality “Mira quién baila“.

Morera y Hoffmann mostraron que la buena onda sigue intacta entre ellos, dejando claro que mantienen una relación cordial y madura por el bienestar de su hija en común, la pequeña Zoe.

Durante su intervención, Ericka no solo habló con entusiasmo de esta nueva aventura televisiva, sino que también se robó las miradas al animarse a bailar en vivo.

“Desde que se anunció mi participación, he recibido mucho cariño. El reto es crecer, evolucionar… y lo voy a dar todo”, comentó con una gran sonrisa.

Y como el ritmo estaba en el aire, no dudó en contagiar al resto del elenco, incluyendo a Hoffmann, Biscmarck Méndez, María Fernanda León y Montserrat del Castillo, con quienes se animó a bailar de todo un poco: desde reggae hasta románticos boleros.