Mauricio Hoffmann se derrite por Majo Ulate en su cumpleaños

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La maquillista Majo Ulate está celebrando sus 33 años y su pareja, el presentador Mauricio Hoffmann, aprovechó la fecha para dejarle una romántica dedicatoria en redes sociales.

Foto: Redes sociales

Hoffmann publicó un carrusel de fotografías en Instagram donde recopiló distintos momentos junto a Ulate, desde viajes hasta experiencias que han compartido como pareja.

Junto a las imágenes, el presentador abrió su lado más sentimental y aseguró que en esta fecha no solo festeja el cumpleaños de Majo, sino también la oportunidad de compartir parte de su vida con ella.

Entre las cosas que destacó de su pareja mencionó “tus sonrisas, tu forma de querer, tus locuras, tus sueños”, además de esos pequeños detalles que, según escribió, hacen que su amor por ella aumente con el paso del tiempo.

El mensaje también estuvo cargado de buenos deseos para esta nueva vuelta al sol de Ulate. Hoffmann le deseó momentos felices, amor y la posibilidad de cumplir sus proyectos, mientras dejó claro que quiere continuar acompañándola en todo lo que venga.

Foto: Redes sociales

Pero la parte más romántica llegó al final de la publicación, cuando el presentador le escribió directamente: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo muchísimo. Y qué bonito que existas”.

Con la dedicatoria, Hoffmann dejó ver una vez más el cariño que mantiene por Ulate y aprovechó el cumpleaños número 33 de la maquillista para presumir públicamente el amor que siente por ella.