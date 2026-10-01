Mattel lanzará su primer parque de atracciones en 2027

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

(AFP, EEUU) El gigante estadounidense de juguetes Mattel anunció el jueves su incursión en el negocio de los parques de atracciones acuáticas en Estados Unidos, con el primero de ellos previsto para finales de 2027, que incluye sus marcas emblemáticas como Barbie y Hot Wheels.

Los parques acuáticos de Mattel tendrán instalaciones de unos 9.300 m2 y se prevé que abran todo el año, dotados de techos corredizos y pensados ​​para visitantes de todas las edades. El primero estará en Bellevue, estado de Nebraska.

Estos espacios propondrán atracciones, experiencias, comidas y bebidas inspiradas en el catálogo de Mattel, que incluye Fisher-Price, Uno, entre otras.

El grupo se ha asociado con la empresa American Resort Management, especialista en la gestión de parques acuáticos como Epic Waters o Wild Rivers, y supervisará estas nuevas atracciones.

“Vemos una oportunidad real de tomar el tipo de entretenimiento inmersivo que normalmente se concentra en los grandes mercados y llevarlo a más comunidades”, dijo, citada en un comunicado, Natalia Premovic, directora de productos y experiencias en Mattel.

“Es un gran paso dentro de esa estrategia y una gran oportunidad para mostrar lo que sucede cuando reunimos tantas de nuestras marcas en un mismo lugar”, agregó.

En esta etapa, el grupo prevé contar con cinco parques en todo el país, en ciudades como Orlando (Florida), Bradley (Illinois) y Roanoke Rapids (Carolina del Norte).

El primero, cuya construcción ya comenzó en Bellevue, tendrá una piscina de actividades múltiples Barbie, con olas artificiales y un tobogán de Hot Wheels, entre otros atractivos.