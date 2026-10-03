Matemática Financiera Aplicada a las NIIF

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Lic. Cristhian Eduardo Mora Ponce

Contador Público Autorizado

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

La matemática financiera es una herramienta clave en la contabilidad. Tanto en NIIF plenas como en la NIIF para PYMES, el marco normativo establece que la medición inicial y posterior de activos y pasivos financieros, así como de otras partidas, debe basarse en conceptos financieros que van más allá de la simple aritmética contable.

Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) no solo buscan registrar operaciones, sino reflejar su sustancia económica. Esto implica medir activos y pasivos considerando el valor del dinero en el tiempo, un principio de la matemática financiera. Su aplicación es esencial porque muchas mediciones requieren calcular valores presentes, tasas efectivas, amortizaciones y proyecciones de flujos de efectivo.

Las áreas clave donde se aplica la matemática financiera en las NIIF son:

a) Medición inicial:

Cuando se reconocen activos o pasivos con pagos diferidos o financiados, las NIIF exigen medirlos al valor presente de los pagos futuros. Esto requiere: determinar la tasa de descuento apropiada y calcular el valor presente neto (VPN).

b) Medición posterior:

En instrumentos medidos al costo amortizado, la matemática financiera se aplica para: calcular la tasa de interés efectivo en cada período y actualizar el saldo del activo o pasivo aplicando el método de amortización.

c) Arrendamientos:

En NIIF 16 y en la Sección 20 de la NIIF para PYMES, el pasivo por arrendamiento se mide descontando pagos futuros. Posteriormente, se reconoce interés sobre el pasivo aplicando el método del interés efectivo.

d) Deterioro de activos:

En el cálculo del valor en uso (NIC 36), se proyectan flujos de efectivo y se descuentan a una tasa que refleje el riesgo del activo. Aquí el conocimiento de anualidades, perpetuidades y descuento compuesto es esencial.

Los beneficios de integrar matemática financiera en la aplicación de NIIF es que evita errores en la medición de activos y pasivos considerando el valor del dinero en el tiempo, permiten aplicar los párrafos que exigen medición a valor presente o costo amortizado y refleja la realidad económica de las transacciones.

La matemática financiera es indispensable para aplicar correctamente las NIIF, ya que respalda la medición con base en el valor presente y la tasa de interés efectiva, conceptos esenciales para reflejar la sustancia económica de las transacciones. No dominar estas herramientas puede llevar a errores materiales y a incumplimientos normativos, afectando la calidad y credibilidad de la información financiera.