Una mujer perdió la vida la noche del lunes luego de ser atacada a balazos en el sector de El Pochote, en Barrio Cuba.

El suceso fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que recibieron la alerta pasadas las 9:00 p.m.

Según detallan, la mujer se encontraba en vía pública cuando desde un vehículo y una motocicleta le habrían disparado en diversas ocasiones.

Producto del los impactos, la femenina falleció en el sitio. Agentes Judiciales se apersonaron al lugar e identificaron a la mujer de apellido Duncan, de 30 años.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

En la escena se recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para que sean analizados.

El caso continúa de investigación.