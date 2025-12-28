Matan hombre dentro de supermercado: así quedó la escena

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un hombre de 34 años fue asesinado dentro de un supermercado en Aguas Zarcas de San Carlos la noche de este sábado.

Reportes oficiales indican que los hechos ocurrieron pasadas las 7:00 p.m. cuando, en apariencia, el ahora fallecido estaba frente a un supermercado y dos hombres se acercaron para dispararle.

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

La víctima corrió adentro del establecimiento y los sospechosos lo persiguieron hasta dispararle en múltiples ocasiones.

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

El fallecido recibió múltiples impactos de bala en cabeza, tórax y extremidades superiores. En apariencia, le dispararon hasta en 13 ocasiones.

Según versiones preliminares, el hombre habría sido citado al parqueo del supermercado con el supuesto fin de recibir un pago de dinero que le adeudaban.

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga en motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial confirmaron que hay un hombre detenido, para investigación, ya que se presume tuvo algún tipo de participación, sin embargo, se aclara que no fue quien disparó.

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

A esta persona detenida se le identificó como de apellido Salas, de 31 años.

Fuerza Pública custodió la escena.

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas