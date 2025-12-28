Matan hombre dentro de supermercado: así quedó la escena

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Un hombre de 34 años fue asesinado dentro de un supermercado en Aguas Zarcas de San Carlos la noche de este sábado.
Reportes oficiales indican que los hechos ocurrieron pasadas las 7:00 p.m. cuando, en apariencia, el ahora fallecido estaba frente a un supermercado y dos hombres se acercaron para dispararle.
La víctima corrió adentro del establecimiento y los sospechosos lo persiguieron hasta dispararle en múltiples ocasiones.
El fallecido recibió múltiples impactos de bala en cabeza, tórax y extremidades superiores. En apariencia, le dispararon hasta en 13 ocasiones.
Según versiones preliminares, el hombre habría sido citado al parqueo del supermercado con el supuesto fin de recibir un pago de dinero que le adeudaban.
Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga en motocicleta.
El Organismo de Investigación Judicial confirmaron que hay un hombre detenido, para investigación, ya que se presume tuvo algún tipo de participación, sin embargo, se aclara que no fue quien disparó.
A esta persona detenida se le identificó como de apellido Salas, de 31 años.
Fuerza Pública custodió la escena.