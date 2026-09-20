Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Chavarría, de 24 años, murió y una mujer de apellido Picado resultó herida por arma de fuego luego de un ataque ocurrido en plena vía pública en Guácimo, Limón.

El hecho se registró aproximadamente a la 1:25 p. m. de este domingo, cuando, en apariencia, ambas personas se encontraban en las afueras de un supermercado ubicado en ese sector.

De acuerdo con información preliminar del OIJ, en determinado momento una o varias personas habrían disparado contra Chavarría y Picado. Por ahora, las autoridades desconocen cuántos sujetos participaron en el ataque y cuáles fueron las circunstancias que lo provocaron.

Producto de los disparos, el hombre de 24 años falleció en el sitio, mientras que la mujer resultó herida y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo de Chavarría, que posteriormente será remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ para determinar la dinámica de los hechos, identificar a los responsables y establecer el motivo del ataque.