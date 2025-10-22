Matan hombre a balazos en Pérez Zeledón: 3 jóvenes detenidos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó la mañana de este miércoles 4 allanamientos en Pérez Zeledón, que permitieron la detención de 3 hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en mayo.

Los operativos se desarrollaron en barrio La Luz del Mundo, barrio Alto de Alonso y Matapalo, donde fueron detenidos 3 sujetos de apellidos Quirós (19 años), Bolaños (25 años) y Salazar (22 años).

Según informó el OIJ, los hechos se remontan al 8 de mayo, cuando la víctima se encontraba realizando mejoras frente a una casa.

“Al parecer, dos sujetos que viajaban en motocicleta se le acercaron y, en apariencia, le dispararon en múltiples ocasiones. El ofendido fue trasladado al hospital de Pérez Zeledón, donde fue declarado fallecido”, detalló el OIJ.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron droga dosificada, municiones y un arma no letal, la cual será analizada para determinar si fue utilizada en hechos delictivos.

Sospechoso de homicidio. Foto: OIJ.

Además, el OIJ confirmó que uno de los detenidos, de apellido Bolaños, figura como sospechoso en otro homicidio ocurrido en Osa, por lo que fue aprehendido mediante un operativo conjunto entre las oficinas regionales de Osa y Pérez Zeledón.

“Este masculino fue detenido en La Luz del Mundo, en Osa, y figura en dos causas por el delito de homicidio. Una por los hechos de Pérez Zeledón y otra por un crimen ocurrido el 7 de septiembre en playa Pavones”, explicó el OIJ.

En ese segundo caso, la víctima (de apellido Zúñiga) se encontraba en un rancho junto a su pareja cuando, según la investigación, 2 hombres en motocicleta lo llamaron y luego le dispararon varias veces, causándole la muerte en el sitio.

Durante los allanamientos realizados por la delegación de Osa también se decomisó droga y diversas evidencias relacionadas con la investigación.

Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.