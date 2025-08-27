Un hombre de 47 años, identificado preliminarmente como líder de la organización conocida como “La H”, fue asesinado este miércoles en el sector ubicado entre Palmeras y Pueblo Nuevo de Limón, cuando llevaba a una bebé en brazos.

Según el reporte de emergencias, el ataque ocurrió frente al Centro Infantil Mis Huellitas. Socorristas atendieron de inmediato la alerta por múltiples disparos y confirmaron que el hombre presentaba impactos de bala en la cabeza y falleció en el lugar.

Minutos después del homicidio, se reportó el incendio de un vehículo en Envaco, cerca del sitio del ataque. Las autoridades investigan si ambos hechos están relacionados.

Oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) permanecieron en la escena para custodiar el lugar y coordinar con las autoridades judiciales el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.