Matan a padre de menor herido durante ataque armado en Liberia

Un hombre de 23 años, identificado con el apellido Céspedes, falleció la tarde de este domingo tras el ataque armado registrado en el sector de La Guardia, en Liberia, Guanacaste.

En este mismo hecho resultó herido el menor de aproximadamente 4 años, quien fue trasladado a un centro médico para su atención. El niño, que en apariencia sería hijo de la víctima mortal, presentaba una herida en la espalda.

Lea acá: Hospital de Niños revela condición de niño herido en ataque armado

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 p.m., cuando un vehículo habría llegado hasta la vivienda del ahora fallecido. Posteriormente, una persona no identificada ingresó al inmueble y disparó en reiteradas ocasiones contra la víctima.

Céspedes presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en tórax, espalda y brazos, y fue declarado sin signos vitales en el sitio del suceso.

El OIJ confirmó que el cuerpo del hombre fue remitido a la morgue judicial, mientras que en la escena se recolectaron indicios balísticos que serán analizados en los laboratorios forenses.

El caso permanece en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.