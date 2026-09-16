Matan a hombres en puesto de comidas informal: OIJ identifica víctimas 

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los dos hombres que murieron durante un ataque armado ocurrido la noche del martes en el centro de Cariari de Pococí, Limón.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Ubeda, de 42 años, y Vargas, de 62 años. Además, un tercer hombre, de apellido Morales y de 28 años, resultó herido durante el ataque.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, los tres hombres se encontraban junto con varias personas cerca de un puesto de comidas informal ubicado a la orilla de la vía pública, cuando aparentemente dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones contra el grupo.

Doble homicidio en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:49 p. m., en el centro de Cariari.

Los agentes judiciales realizaron la inspección de los cuerpos. Ubeda presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y un glúteo, mientras que Vargas recibió un impacto en el brazo derecho y dos en la espalda.

Morales sobrevivió al ataque y fue trasladado por los cuerpos de emergencia para recibir atención médica.

OIJ recolecta 19 indicios balísticos

En el sitio del ataque, los investigadores recolectaron al menos 19 indicios balísticos como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Los cuerpos de Ubeda y Vargas fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se les realizará la autopsia correspondiente.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el ataque, establecer el móvil e identificar y localizar a los responsables.