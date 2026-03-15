Matan a hombre en vía pública en el Roble de Puntarenas

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un hombre murió luego de que le dispararan en varias ocasiones en el abdomen, la tarde del sábado en el Roble de Puntarenas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la víctima fue identificada con el apellido Pérez, de 35 años.

Los hechos ocurrieron, cuando la víctima se encontraba en vía pública y dos sujetos a bordo de una motocicleta, aparentemente, sin mediar palabra, le dispararon en tres ocasiones en el abdomen y huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada al Hospital de Puntarenas, donde posteriormente falleció.

El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación.