Matan a hombre de múltiples disparos en Desamparados

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un hombre fue asesinado de múltiples disparos en San Rafael Abajo de Desamparados, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“El incidente fue reportado a las 12:30 a.m. a través del sistema de emergencias 911. De manera preliminar se indica que vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. Al llegar al sitio, oficiales de la Fuerza Pública localizaron en vía pública el cuerpo de un hombre sin signos vitales”, detalló la Policía Judicial.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios se presentaron en la escena. Como la víctima no portaba documentos de identificación, hasta el momento no ha sido posible determinar su identidad.