El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolló este martes una movilización en el sector Batán, Limón.

Las autoridades destacaron que se allanaron 2 viviendas, tras una investigación por un homicidio.

“Producto de este allanamiento, detuvieron a un masculino de 23 años, de apellido Rodríguez, quien figura como sospechoso de participar en un homicidio”, destacó OIJ.

Sobre los hechos

El OIJ destacó que el homicidio tuvo lugar el 12 de setiembre del presente año.

La víctima, de apellido Gutiérrez y de 35 años, se encontraba en vía pública frente a un bar, cuando fue abordado por Rodríguez y otro sujeto.

Según mencionan, el acompañante de Rodríguez habría descendido de la motocicleta y disparó en reiteradas ocasiones contra el ofendido.

“El mismo quedó fallecido en el sitio con 2 heridas en el tórax de proyectil de arma de fuego”, confirmó OIJ.

Es por esto que, tras las diligencias de investigación, se logra identificar a este hombre de apellido Rodríguez como uno de los sospechosos.

Tras el allanamiento se logró detener a este hombre. Además, se dio el decomiso de evidencia.