Mata a puñaladas a compañero de trabajo en Pococí

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un hombre mató a puñaladas a su compañero de trabajo la tarde de este sábado en Roxana de Pococí, Limón.

La víctima de 28 años, de nacionalidad nicaragüense, fue encontrada dentro de su vivienda por su novia, quien llegó a buscarlo y lo encontró completamente ensangrentado, con múltiples heridas.

Según reporte de la Fuerza Pública, en las afueras de la vivienda ubicaron a un hombre que, según una fuente confidencial, habría estado en la vivienda y el mismo presenta una herida de arma blanca en el codo de su mano derecha.

Foto: corresponsal de la zona

El sospechoso de 25 años y también de nacionalidad nicaragüense era compañero de trabajo de la víctima, ambos se dedicaban a la cosecha de yuca en distintos sectores del cantón de Pococí.

Al llegar la Cruz Roja al sitio, confirmaron que el hombre presentaba múltiples heridas de arma blanca en todo su cuerpo.

Según un vecino de la zona, ambos tenían más de un año de vivir en Costa Rica y ayer varias personas permanecieron ingiriendo licor hasta en horas de la madrugada, donde se presentó una riña.

Con información del corresponsal de la zona.

