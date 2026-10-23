Mascaradas desfilarán por San José y se reunirán frente al Parque España

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Las calles de San José se llenarán de música y personajes tradicionales con un desfile de mascaradas y cimarronas que recorrerá distintos puntos de la capital y culminará frente al Parque España, como parte de las celebraciones que organiza el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

Foto: Cortesía

El encuentro se realizará el viernes 30 de octubre, con salidas a las 11:00 a. m. desde la Plaza de la Democracia, el Parque Natural Urbano Simón Bolívar y el Parque Morazán. Los recorridos confluirán al mediodía en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC), frente al Parque España, donde las agrupaciones compartirán con el público.

La actividad forma parte de la programación preparada para conmemorar el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense, que se celebra cada 31 de octubre. La agenda también incluye talleres, exposiciones, conciertos y propuestas culturales en diferentes comunidades del país.

Una tradición que pasa de generación en generación

Personajes como el Diablo, la Segua, la Llorona y la Giganta forman parte de esta expresión popular, que combina el trabajo artesanal con la música de cimarrona y las celebraciones comunitarias.

La fecha se estableció en 1997 mediante el Decreto Ejecutivo N.° 25724. Posteriormente, en 2022, la mascarada tradicional fue declarada símbolo nacional mediante la Ley N.° 10239, en reconocimiento a su valor dentro de la identidad cultural costarricense.