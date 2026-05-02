Se nos viene alertando la llegada de una crisis en general sobre hidrocarburos, los cuales son fundamentales para la humanidad, al ser fuentes de energía, para la subsistencia, en pleno siglo XX1.

Bueno ante esta problemática, ya la experiencia que se tuvo con la pandemia del COVID’19, nos enseñó, que, para mantener las fuentes de trabajo y los servicios, hay que idearse nuevas formas de desempeño laboral, tales como el denominado teletrabajo, el cual es posible, de implementarse -en los en que sea viable- de manera controlada y disruptiva, rompiendo paradigmas y creencias de antaño, es que por el hecho de estar presencial, no significa que se trabaje más, la práctica y la razón dictan lo contrario.

El teletrabajo, especialmente en su modalidad híbrida, se ha consolidado como una estrategia efectiva. Según datos recientes, alrededor del 15% de los ocupados en España ya desempeñan tareas desde casa, y más del 66%, aplican teletrabajo a más de la mitad de sus equipos. Esta tendencia debe ser adoptada en Costa Rica, donde el aumento de los días de teletrabajo venga a resultar en un ahorro significativo tanto para las personas empleadoras como trabajadoras y por supuesto en un incremento en la productividad.

Es fundamental que todos como humanidad reconozcamos nuestra responsabilidad en esta crisis, la cual ha venido fraguándose, no solo por un conflicto en particular, sino por décadas de oposición ante las nuevas formas de hacer el trabajo, a la cual nos hemos resistido como colectividad.

Es que la crisis energética, pone de manifiesto la necesidad urgente de que todos los sectores laborales, tomen mediante el diálogo social, medidas proactivas de manera urgente y preventiva, explorando soluciones que no solo mitiguen el impacto económico, sino que también protejan el trabajo de sus ciudadanos. En este contexto, la ampliación del teletrabajo y la flexibilización horaria, sin lugar a duda, deben ser herramientas necesarias que deben implementarse, en los sectores laborales costarricenses, tanto de derecho público como privado. La clave está en eliminar la rigidez laboral y ofrecer soluciones que ayuden a todos los involucrados. Es momento de actuar con responsabilidad y compromiso.