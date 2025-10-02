Las cifras plantean una paradoja que merece atención: mientras el presupuesto del FEES para la Universidad de Costa Rica creció de ¢284 mil millones en 2022 a ¢291 mil millones en 2024, y la partida específica para becas socioeconómicas aumentó en ¢8,873 millones entre 2019 y 2024, el número de estudiantes becados se redujo en 1,610 personas en solo tres años.

Los datos son contundentes: de 25,498 becados en 2022 se pasó a 23,888 en 2024. Esto ocurre precisamente cuando el país enfrenta desafíos económicos crecientes y cuando más familias necesitan apoyo para que sus hijos accedan a la educación superior.

La explicación institucional no termina de convencer. La rectoría argumenta que se trata de un “fortalecimiento del sistema”, donde becas más robustas (categorías 4 y 5 que incluyen ayudas mensuales, residencias, alimentación y otros beneficios) justifican la reducción en el número de beneficiarios. Si bien es cierto que un apoyo integral tiene más impacto que uno meramente nominal, la pregunta persiste: ¿era necesario sacrificar cobertura por profundidad?

Cuando el Estado costarricense destina recursos crecientes a las universidades públicas mediante el FEES, la expectativa ciudadana es clara: ampliar oportunidades. La UCR misma reconoce en su informe que su objetivo es “fortalecer y ampliar la cobertura de becas”. Sin embargo, los números muestran lo contrario en términos absolutos.

Es cierto que la universidad mantiene un compromiso destacable con las zonas fuera de la Gran Área Metropolitana, donde más del 70% de estudiantes en sedes regionales reciben becas. Esto es loable y necesario para la movilidad social del país. Pero no puede ser una cortina de humo que oculte la pregunta central: si hay más dinero, ¿por qué hay menos becados?

Las explicaciones sobre fluctuación en la demanda y revisión de requisitos son válidas, pero insuficientes. Si la demanda baja, ¿no debería la universidad buscar activamente a más estudiantes que califiquen? Si los requisitos académicos excluyen a algunos, ¿no deberían fortalecerse los programas de acompañamiento antes de retirar el apoyo?

Este caso particular de la UCR se inserta en un debate nacional más amplio sobre la rendición de cuentas de las universidades públicas. Cada año, la negociación del FEES genera tensiones entre el gobierno y las instituciones de educación superior. Las universidades reclaman más recursos; el gobierno y sectores de la ciudadanía exigen mayor transparencia sobre su uso.

No se trata de cuestionar el valor de la educación superior pública ni el derecho constitucional al financiamiento del FEES.

Se trata de exigir que cada colón invertido por los contribuyentes genere el máximo impacto social posible.

Las becas universitarias son una de las herramientas más poderosas para romper los ciclos de pobreza y construir un país más equitativo.