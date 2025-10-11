Gloria Bejarano

Ex primera Dama de la República

Se aproxima la celebración del Día de las Culturas, en el pasado, Día de la Raza, fecha en que conmemoramos la llegada al continente americano en 1492, de Cristóbal Colon. El cambio de nomenclatura no es antojadizo ni casual, desde 1994, mediante la ley 7426, se propuso celebrar el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.

Somos un mosaico cultural en que se mezclan las culturas de quienes contribuyeron a la construcción de nuestra identidad. Desde valores y tradiciones hasta gastronomía y música, podemos descubrir en el costarricense la herencia de las distintas migraciones que han llegado a lo largo de la historia.

En un inicio nuestro territorio fue puente entre las culturas mesoamericanas del norte y las del sur del continente, con la llegada de los europeos nuevas costumbres, lengua y alimentos se fusionaron y otras muchas tradiciones y costumbres llegaron del África y Asia… sí, somos el resultado de una mezcla de culturas y a lo largo de los años aprendimos a ser respetuosos, tolerantes, empáticos. Supimos absorber lo mejor de cada grupo migrante que llegaba a nuestras costas y montañas, aprendimos de su cocina y la fusionamos con nuestros ingredientes creando una gastronomía propia, aprendimos de sus costumbres y practicas sociales, de sus lenguas y su folklore. Los antepasados no solo fueron empáticos, supieron ser inclusivos y respetuosos de las diferencias, logrando un proceso de mestizaje y sincretismo único, esa ha sido la herencia que hizo de este país una nación distinta, donde la diversidad étnica no fue motivo de discriminación, ni la soberbia fue tolerada por nadie… el tico siempre ha sabido que, pobres y ricos, jóvenes y viejos, todos tiene la misma dignidad.

Más que una conmemoración esta fecha debe ser un recordatorio permanente de cómo se construyó nuestra identidad, del legado que hemos heredado de los pueblos autóctonos y la fusión de culturas producto de la empatía, el respeto y la tolerancia, conductas ha rescatar y poner en practica en nuestro diario vivir. De nada sirve que festejemos nuestros orígenes si no somos capaces de honrar el ejemplo de los antepasados, de inculcar sus valores, de interactuar con respeto, de dejar a un lado la grosería que se vive en las calles, la malacrianza con que los niños y jóvenes tratan a padres, maestros y autoridades.

Ofender, actuar con altanería, agraviar al humilde, injuriar y mentir… son conductas que no nos representan, que no son propias de esa cultura con que se construyó Costa Rica, con que se cimentó una nación amante de la educación, la paz y el orden; una sociedad respetuosa de la dignidad de las personas, un pueblo que ha sido capaz de levantar sobre las bases de un Estado Social de Derecho, una de las democracias más sólidas del continente. Se dice fácil, pero atrás de estos logros hay sacrificios, luchas y principios que no podemos olvidar, menospreciar y mucho menos ignorar.

No se puede celebrar cuando se desconoce o ignora lo que se conmemora, el Día de las Culturas, debe ser un día en que, además de recordar la historia y disfrutar de las tradiciones, nos propongamos poner en práctica los viejos valores y las buenas costumbres y trasmitir a las nuevas generaciones el orgullo de ser costarricense.

No dejemos pasar el momento que nos brinda esta celebración para recuperar el alma de la patria, esa que sentimos que por momentos se no va de las manos; la oportunidad de volver los ojos a todo aquello que nos hizo distintos, la oportunidad de poner en práctica las viejas costumbres y que hoy son parte esencial del carácter, la educación, la cultura y la identidad que nos ha caracterizado… calidades y atributos con los que podemos enfrentar retos, problemas, errores y discrepancias para seguir construyendo un mejor país, tal como lo hicieron los antepasados.