Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, celebró este Día de las Madres junto a sus hijos con un mensaje cargado de fe y fortaleza, mientras enfrenta un cáncer de pulmón con metástasis ósea.

“Hoy más que nunca le agradezco a Dios poder estar con ellos, la oportunidad de levantarme cada día y dedicar cada segundo en educarlos y llenarlos de amor”, compartió en sus redes sociales.

El pasado 30 de junio recibió la noticia que transformó su vida, pero asegura haber encontrado fuerza en su fe y en el apoyo de su familia. “Mi tarea más linda e importante es educarlos en el amor de Dios, guiarlos en la fe. Entiendo que mis hijos son prestados, porque son de Dios, y que lo único que me puedo llevar al cielo son ellos”, expresó en Instagram.

En su mensaje también incluyó palabras de aliento para otras madres: “Que Dios nos cuide, proteja y nos dé sabiduría a todas las que tenemos el regalo de ser madres para sembrar la semilla del amor de Dios en el corazón de nuestros hijos”.

Recientemente, la creadora de contenido celebró un pequeño gran logro: pudo retomar la actividad física y agradeció “a cada célula de su cuerpo que se restaura y fortalece para luchar junto a ella”.