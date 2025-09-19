El próximo año, Costa Rica será nuevamente el escenario de “Más que Magia”, el espectáculo que celebra una década del festival de magia más importante de Centroamérica.

Este evento organizado por el renombrado mago costarricense Diego Vargas, promete llenar de asombro a todos los amantes de la magia.

La celebración se realizará con dos funciones especiales: el 14 de febrero, día de San Valentín, se presentará el mago español Miguel Ángel Gea, reconocido por sus habilidades que lo han llevado a conquistar escenarios alrededor del mundo.

Aunque aún no se ha confirmado el lugar de esta primera función, el espectáculo promete ser una cita imperdible.

Para el mes de julio, la magia continuará en el Auditorio Nacional con la presentación de Daniel Ketchedjian, el mago más popular de Uruguay, quien incluso es el actual presentador del reconocido programa La voz Uruguay.

“Será un gran año para la magia porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Miguel Ángel Gea estuvo en suelo costarricense y tenerlo acá es algo maravilloso”, citó Vargas.