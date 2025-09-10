El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, indicó que los recientes resultados del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) demuestran que la población considera que el país está mejor en seguridad.

“Es un indicador objetivo de que las personas que piensan que estamos mejor se ha incrementado en cinco puntos porcentuales. Hay más personas que indican una mejora en la seguridad”, afirmó.

En abril de 2025 un 12% de los encuestados creían que el país estaba mejor en seguridad, esta cifra pasó a un 17% en el mes de setiembre.

Además, señaló que, según los resultados de la encuesta, las personas que piensan que el país está peor en seguridad bajó de 78% a 67%.

Para el jerarca, estos nuevos resultados son un reconocimiento a la labor que realizan los oficiales de Seguridad Pública e todo el país.

La encuesta del CIEP determinó que el 45% de la población considera que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema del país.