La Junta de Protección Social (JPS) informó a la población costarricense que con la Lotería Instantánea, conocida como Raspa, ahora tendrán más opciones para ganar hasta ₡5 millones.

Ahora las raspas que no resulten premiadas podrán activarlas fácilmente desde la aplicación de la JPS.

Al activarlas, entrarán automáticamente en un sorteo especial, en el cual 5 afortunados girarán la rueda de premios, donde podrán llevarse desde ₡400 mil colones en efectivo, hasta un gran premio de ₡5 millones, según JPS.

Adicional, habrá 150 premios adicionales en efectivo, de ₡100 mil, ₡200 mil y ₡300 mil.

El primer sorteo se realizará el jueves 2 de octubre de 2025.