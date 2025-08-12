Más de 3 mil motociclistas han sido sancionados en lo que va del año, por no utilizar el casco o llevarlo mal puesto.

Entre enero y julio, 1.977 multas equivalentes a ₡123 mil colones, fueron aplicadas directamente a conductores.

De la misma forma, 1.036 boletas se aplicaron por permitir que el acompañante no utilizara casco o lo llevara mal puesto.

Según las estadísticas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los motociclistas, ya sea por culpa propia o ajena, son quienes más mueren en carretera desde el 2014 y suman 186 decesos en lo que va del 2025, es decir, el 54% del total de 344 fallecidos.

Llamado de atención

El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, insiste en recordarle a la población costarricense que, llevar mal puesto el casco, hará que este termine a muchos metros de distancia del motociclista, tras un accidente, por lo que es un elemento básico que se debe interiorizar.

Según estudios a nivel internacional, el casco reduce considerablemente el riesgo de lesiones graves en la cabeza, tras un accidente. Esa disminución de daños va, según el estudio, entre el 63% y el 88%, de ahí la importancia del uso del mismo.