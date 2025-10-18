El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto con la Policía de Control de Drogas (PCD) lograron la detención de cuatro nuevos costarricenses extraditables, en una operación coordinada este sábado.
Los detenidos por parte del OIJ son identificados con los apellidos Ramírez, alias “Rambo” o “Kimba” y Castro, alias “Lalo” o “Precioso”.
De acuerdo con las autoridades, los sujetos pertenecen a una organización dedicada al tráfico de drogas en golfito, la cual, entre el 2017 y 2020, en apariencia, transportaba cocaína por barco, avión y furgones de carga desde Colombia, por medio de Costa Rica hacia Guatemala y México, para finalmente su importación a Estados Unidos.
Estos nacionales son solicitados por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, según Randall Zúñiga, Director del OIJ.